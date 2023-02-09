Убытки организаций Челябинской области выросли на 17,6% за 11 месяцев 2022 года

В январе-ноябре 2022 года прибыль организаций Челябинской области составила 353,2 млрд руб., что на 19,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Убытки компаний увеличились на 17,6%, до 34,45 млрд. Такие данные о финансовом состоянии организаций Южного Урала опубликовал Челябинскстат.

Доля прибыльных организаций в общем количестве превысила 75%. По итогам 2021 года было почти 70%. Наибольше падение прибыли за 11 месяцев произошло у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, – на 31,7%. При этом убытки выросли на 43,3%. У компаний обрабатывающей отрасли убытки сократились на 14,6%, а прибыль – на 25,6%. В сферах «Обеспечение электроэнергией, газом и паром» и «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» увеличились и прибыль – на 19-24%, и убытки – на 30-66%.

Кредиторская задолженность организаций Челябинской области в январе-ноябре прошлого года составила 875,7 млрд руб., в том числе 38,6 млрд просроченная. Дебиторская задолженность превысила 909 млрд, из нее просроченная – почти 55 млрд руб.