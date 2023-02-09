Василий Никитин возглавил «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» назначен Василий Никитин, сообщили в пресс-службе «Газпрома». Последние шесть лет он работал первым заместителем начальника департамента транспортировки компании.

Василий Никитин родился в 1973 году, окончил Уральских технический университет в Екатеринбурге. С 1995 года работает в структуре «Газпрома».

Ранее «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с 2012 года возглавлял Вячеслав Югай. В 2020 году его арестовали по подозрению в получении денег и бытовой техники в виде «откатов» от контрагентов за общее покровительство. Сам подсудимый считает свое дело провокацией.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Подряды на откат».

Анастасия Еремина