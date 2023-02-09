Власти Казани увеличили стоимость 1 квадратного метра жилья для расчета соцвыплат

В Казани утвердили норматив стоимости 1 кв. м жилья на первый квартал 2023 года для расчета размера соцвыплат, которые предоставляют молодым семьям на приобретение недвижимости и услуги ЖКХ. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Согласно документу, стоимость 1 кв. м жилья на первый квартал года составил 128,2 тыс. руб., что на 7 тыс. руб. больше, чем кварталом ранее.

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Казани на первый квартал 2023 года для расчета размера платежеспособности молодых семей в размере 128 213 рублей», — отмечается в постановлении.

"Ъ-Казань"