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В Хвалынске с игрового центра взыскали 50 тыс. рублей в ползу сломавшей на батуте руку девочки

С владельца игрового центра в Хвалынске взыскали компенсацию морального вреда ребенка, получившего травму на батуте. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Установлено, что 24 августа прошлого года шестилетняя девочка при падении на надувной горке-батут получила телесные повреждения, причинившие ее здоровью вред средней степени тяжести (по данным "Ъ-Средняя Волга", ребенок сломал руку).

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ООО компенсация морального вреда, причиненного несовершеннолетней, в сумме 50 тыс. руб., и штраф в размере 15 тыс. руб. Требования удовлетворены.

Марина Ковалева

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