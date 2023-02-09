Благодаря покупке теплиц в Белгородской области ритейлер «Магнит» увеличил выпуск собственной продукции

Собственные предприятия ПАО «Магнит», одного из ведущих российских ритейлеров выпустили в 2022 году 395 тыс. т продукции под собственными торговыми марками, увеличив показатель на 9% по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Там пояснили, что главными драйверами роста стали расширение производственных мощностей, большой уровень загрузки предприятий, запуск новых позиций в линейке собственных брендов, улучшение урожайности в тепличных комплексах, а также приобретение нового тепличного комплекса в Белгородской области, ранее принадлежавшего сыну миллиардера Романа Абрамовича Аркадию.

В 2022 году агропромышленные производства «Магнита» в Краснодарском крае, а также новый тепличный комплекс в Белгородской области сконцентрировались на производстве томатов черри и увеличили объем их выпуска на 30%, рассказали в компании. В итоге доля продаж томатов черри собственного производства в сети в натуральном выражении достигла более 70% от общего числа этой продукции в магазинах сети.

«Ключевыми факторами увеличения объемов выпуска продуктов питания стали рост спроса на продукцию под собственные торговые марки и запуск производства собственных торговых марок продукции для сети “Дикси”. В 2022 году в сравнении с 2021-м уровень загрузки производственных мощностей вырос до 64%»,— отметили в компании.

По собственным данным, «Магнит» — единственная в России розничная сеть, имеющая собственные предприятия. Всего насчитывается 20 площадок в разных регионах России, они выпускают около 500 наименований продуктов. По итогам 2022 года предприятия компании произвели 111 тыс. т свежих овощей и фруктов (+9%), 23,5 тыс. т кондитерских изделий (+32%), более 170 тыс. т бакалеи и замороженных продуктов (+15%), 54 тыс. т мучных изделий (+16%).

Торговая сеть «Магнит» закрыла сделку по покупке у Аркадия Абрамовича тепличного комплекса ООО «Гринхаус» в Старом Осколе Белгородской области в середине 2022 года. Хозяйство по выращиванию помидоров различных сортов занимает более 24 га и может производить порядка 10 тыс. т овощей в год. Эксперты оценивали сумму сделки в 4 млрд руб.

Подробнее о сделке читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Томаты докатились до полки».

Мария Старикова