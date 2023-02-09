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Волгоградский губернатор раскритиковал реконструкцию ТЮЗа

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров остался недоволен организацией работ по реконструкции ТЮЗа.

Во время посещения объекта, где сейчас идет второй этап реконструкции, глава региона попросил изменить подход к проведению работ. «Меня полностью не устраивают ни качество, ни подход, ни материалы. Чтобы кто-то отчитался или денег заработал — этого абсолютно не надо», - отметил господин Бочаров.

Реконструкция ТЮЗа в Волгограде началась в 2021 году и должна завершиться к 2024-му.

Губернатор обещал проверить объект летом, а не ждать до конца года. «Контракт до конца года, но мне не хочется, чтобы здесь были проведены работы тяп-ляп … Ругаться не хочется, но как не ругаться. И я повторюсь, что ни одной копейки не выделим на переделки. Картинки красивые, но и сделано должно быть так же. А то на картинках одно, а в итоге получится другое. К концу года объект должен быть сдан», - потребовал Андрей Бочаров.

Марина Ковалева

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