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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье снят режим контртеррористической операции

Утром 9 февраля в хуторе Петровском Советского района был отменен режим контртеррористической операции, который накануне вечером был введен УФСБ в целях «предотвращения теракта».

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), «злоумышленники планировали совершить теракт» на одной из железнодорожных станций, расположенных в районе хутора. По информации местных жителей, по существующей ветке железной дороги проходит электричка на Буденновск и движутся товарные поезда.

В ходе операции были эвакуированы жители близлежащих домов. «Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы»,— сообщили в НАКе.

По информации УФСБ, никто из населения и сотрудников правоохранительных органов в ходе операции не пострадал.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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