Заксобрание Прикамья отменит запрет на размещение НТО во дворах без паспорта благоустройства

Председатель заксобрания Прикамья Валерий Сухих внес на рассмотрение регионального парламента изменения в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Спикер предлагает исключить из закона статью 6.11.1 «Ненадлежащее размещение объектов и (или) элементов благоустройства». Эта норма устанавливает штрафы за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях без оформления паспорта благоустройства территории или установку НТО вне места, установленного паспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исключение статьи связано со вступлением в законную силу определения Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 11 октября 2022 года. Проект планируется рассмотреть на мартовском заседании заксобрания.

Законопроект, регламентирующий размещение киосков на придомовых территориях, был принят заксобранием в марте 2021 года. Эти нормы разрешали устанавливать НТО после оформления паспорта благоустройства и при наличии во дворе основных объектов благоустройства (детских и спортивных площадок, скамеек, урн, контейнерных площадок, газонов и клумб, парковок). Предпринимателей и представителей ТСЖ эти требования не устроили, и истцы обратились в суд с требованием признать эти нормы недействующими.