Заксобрание Прикамья отменит запрет на размещение НТО во дворах без паспорта благоустройства

Председатель заксобрания Прикамья Валерий Сухих внес на рассмотрение регионального парламента изменения в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Спикер предлагает исключить из закона статью 6.11.1 «Ненадлежащее размещение объектов и (или) элементов благоустройства». Эта норма устанавливает штрафы за размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях без оформления паспорта благоустройства территории или установку НТО вне места, установленного паспортом.
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Исключение статьи связано со вступлением в законную силу определения Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 11 октября 2022 года. Проект планируется рассмотреть на мартовском заседании заксобрания.
Законопроект, регламентирующий размещение киосков на придомовых территориях, был принят заксобранием в марте 2021 года. Эти нормы разрешали устанавливать НТО после оформления паспорта благоустройства и при наличии во дворе основных объектов благоустройства (детских и спортивных площадок, скамеек, урн, контейнерных площадок, газонов и клумб, парковок). Предпринимателей и представителей ТСЖ эти требования не устроили, и истцы обратились в суд с требованием признать эти нормы недействующими.