На Кубани спрос на пиццмейкеров вырос в 3,4 раза

За последние три года в Краснодарском крае спрос на пиццмейкеров вырос в 3,4 раза. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru Юг.

В России за последние три года из-за активного развития сетей пиццерий спрос на пиццмейкеров вырос на 156%. Лидером по числу вакансий является сеть «Додо Пицца», причем как головной офис, так и франчайзи. Также активным поиском персонала занимаются Dominos Pizza, «Культурная пицца», «Жар Пицца», «Вкус», «Нордритэйл», Сеть ресторанов Pizza Mia, MeatGroup и Limerick Group.

В 2022 году российским компаниям потребовалось более 1,6 тыс. пиццмейкеров, что на 156% больше, чем в доковидном 2019 году. Проще всего найти такую работу в Москве — здесь размещена треть всех вакансий, при этом за прошлый год их количество увеличилось на 132%. На втором месте — Московская область (+76%), на третьем — Санкт-Петербург (+55%).

«В каждой третьей вакансии работодатели указывают, что им не важно, есть ли у кандидата какое-либо образование, и что они готовы обучить будущего сотрудника всем тонкостям профессии. При этом на 73% вакансий для пиццмейкеров сейчас могут претендовать соискатели без опыта работы»,— отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Юг Алена Манохина.

Татьяна Ручкина

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