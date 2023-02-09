Haval назвал стоимость внедорожной версии кроссовера Dargo X

Компания Haval назвала стоимость внедорожной версии кроссовера Dargo X, которая вышла на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Haval Dargo X Фото: Haval Haval Dargo X Фото: Haval Следующая фотография 1 / 2 Haval Dargo X Фото: Haval Haval Dargo X Фото: Haval

Автомобиль в новом исполнении получил новую решетку радиатора, обновленные бампера и элементы обвеса с выставленными напоказ креплениями. Салон автомобиля в версии Dargo X не изменился.

Технические доработки свелись к появлению блокировки заднего межколесного дифференциала и системы поддержания постоянной скорости на бездорожье, а также добавлению «Экспертного режима» электроники, в котором можно отключить все ассистенты, кроме ABS.

Dargo X, как и обычные варианты модели, доступен со 192-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Новинка предложена в двух комплектациях – Elite и Premium – стоимостью 3,1 млн руб. и 3,3 млн руб. соответственно. В базовой версии Comfort и флагманской Tech Plus новый Haval Dargo X не доступен.

Максим Вершинин