В Челябинской области перенесли дату проведения Бажовского фестиваля

В этом году Бажовский фестиваль народного творчества пройдет на две недели позже, с 30 июня по 2 июля. Перенос связан с проведением в Челябинске в середине июня молодежного форума «Утро», сообщают в министерстве культуры региона.

Бажовский фестиваль состоится на прежней площадке — в селе Демарино Пластовского района. По словам директора Челябинского государственного центра народного творчества Оксаны Громовой, поскольку 2023 год объявлен годом педагога, на Бажовке будет много событий, посвященных наставничеству.

«Мы познакомим наших гостей с руководителями известных и любимых коллективов. Начнет работу “детская поляна”, где семьи с детьми смогут погрузиться в мир традиционных игр и забав. На “блинной поляне” пройдут презентации и дегустации от производителей аутентичных национальных продуктов», — отмечает Оксана Громова.