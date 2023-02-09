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Коммерсантъ FM
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Обломки беспилотника упали на дом в Брянской области

Обломки беспилотника, сбитого системами ПВО, упали на строящийся дом в Брянском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Владельцу дома пообещали возместить ущерб.

«По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе обломки БПЛА упали на строящийся дом. Оперативными службами проведены все необходимые мероприятия по ликвидации последствий»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Сегодня утром над Брянской областью было сбито десять украинских беспилотников. Никто не пострадал. Последний раз об обстреле региона сообщалось 3 февраля: тогда над областью сбили четыре ракеты.

Анастасия Ларина

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