Обломки беспилотника упали на дом в Брянской области

Обломки беспилотника, сбитого системами ПВО, упали на строящийся дом в Брянском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Владельцу дома пообещали возместить ущерб.

«По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе обломки БПЛА упали на строящийся дом. Оперативными службами проведены все необходимые мероприятия по ликвидации последствий»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Сегодня утром над Брянской областью было сбито десять украинских беспилотников. Никто не пострадал. Последний раз об обстреле региона сообщалось 3 февраля: тогда над областью сбили четыре ракеты.

Анастасия Ларина