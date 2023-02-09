Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области продолжает расти

В Саратовской области зарегистрировано 224 новых случая COVID-19, 11 из них сопровождаются пневмонией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса в области составило 305555, выздоровлением завершились 297763 из них, в том числе 473 – за последние сутки.

Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Саратове (145), Балаковском (31), Энгельсском (25) районах.

Среди новых пациентов 39 детей и подростков, по 58 взрослых в возрастных категориях «30-49 лет» и «50-64 года».

Марина Ковалева