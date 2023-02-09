Свежие огурцы в Удмуртии подорожали на 16,8% за неделю

В Удмуртии в период с 31 января по 6 февраля на потребительском рынке изменились цены на ряд товаров. В частности, по данным Удмуртстата, свежие огурцы стали дороже на 16,8%, репчатый лук — 13,4%, картофель — 11,2%. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 5,7%, морковь — 5,6%, помидоры свежие — 5,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вместе с тем сосиски и сардельки стали дешевле на 6%, черный байховый чай — 2,9%, свинина (кроме бескостного мяса) — 2,5%, крупа гречневая-ядрица и молоко питьевое 2,5-3,2% жирности — 2,1%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных на 3,5%. Из услуг повысилась средняя стоимость проживания в хостеле на 2,4%.