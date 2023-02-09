Убыль населения в Петербурге замедлилась вдвое

Темпы естественной убыли населения в Санкт-Петербурге замедлилась в два раза, следует из данных Росстата. За январь-ноябрь 2022 года родилось 46 525 младенцев, что на 5% меньше по сравнению с 2021-м годом.

При этом умерли за 11 месяцев 59 154 человека, что на 23% меньше показателей предыдущего года (76 878). Снизился коэффициент смертности с 15,6 до 12. Общая естественная убыль населения за период составляла 12 629 человек, показатель в сравнении с прошлым годом сократился на 56%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2022 году в Санкт-Петербурге родилось на 5% детей меньше, чем в 2021-м. Согласно данным Петростата, рождаемость в городе падает уже шесть лет. По мнению социологов, спад рождаемости связан с демографической ямой, а также с экономической и политической ситуацией в стране.

Подробнее – в материале «В Петербурге стали меньше рожать».

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