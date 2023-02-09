Топ-менеджер группы АФК «Система» возглавил «Сибмост групп»

Генеральным директором ООО «Сибмост групп» (Москва), которое владеет акциями банкротного новосибирского АО «Сибмост», с 8 февраля назначен Александр Родионов. По данным «СПАРК-Интерфакс», он также руководит принадлежащим группе АФК «Система» ООО «Платформа».

На посту гендиректора «Сибмост групп» господин Родионов сменил Олега Мамаева, который возглавлял компанию с июня 2019 года.

ООО «Сибмост групп» (ранее - «Объединенное мостостроительное предприятие»), созданное структурами Сбербанка, АФК «Система» и Звенигородской ДСК, получило контроль над «Сибмостом» в сентябре 2017 года. Ранее владельцами некогда крупнейшего мостостроительного предприятия в Сибири были Альберт Кошкин (92,46%) и его сын Владислав Кошкин (7,53%), их пакеты акций были оценены в 1 руб. Банкротство в «Сибмосте» введено в мае 2020 года.

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Дарья Решетникова