В австралийских госучреждениях демонтируют китайские камеры наблюдения

Министерство обороны Австралии проведет проверку всех камер наружного и внутреннего наблюдения, установленных в государственных учреждениях, сообщил глава ведомства Ричард Марлз. В случае обнаружения устройств, «связанных с китайскими государственными корпорациями», их немедленно демонтируют.

«Мы проводим проверку всех устройств наблюдения и использованных в них технологий. И если найдут эти камеры (связанные с китайскими компаниями.— "Ъ"), их обязательно уберут. Очевидно, проблема существовала давно, но сейчас на ней сконцентрировано внимание, и мы собираемся ее решить»,— сказал министр в интервью ABC (цитата по сайту Минобороны Австралии).

Ранее австралийские СМИ сообщали, что более чем в 250 государственных учреждениях страны установлено не менее 913 камер наблюдения, домофонов и систем видеозаписи, разработанных китайскими компаниями Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology. США и Великобритания уже запретили использовать эти устройства в государственных учреждениях, а американская Федеральная комиссия по связи предупредила, что устройства китайских компаний могут представлять угрозу для национальной безопасности США.

Отношения между Австралией и Китаем ухудшились в 2018 году, когда Австралия не разрешила китайской компании Huawei развивать в стране сети 5G из соображений безопасности. Кроме того, австралийское правительство призывало инициировать международное расследование причин пандемии коронавируса. В ответ Китай увеличил пошлины на ключевые товары из Австралии и ограничил туристический поток.

Милена Костерева