Самарское МП «Благоустройство» оштрафовано за срыв контракта на уборку дорог

Суд признал самарское МП «Благоустройство» виновным в неисполнении обязательств по контракту на выполнение работ, с причинением существенного вреда (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Предприятие должно будет выплатить штраф на сумму 300 тыс. руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее контрольный орган провел проверку и выявил факты неисполнения МП «Благоустройство» муниципального контракта по содержанию автодорог, пешеходных зон и элементов их обустройства в городе. Его сумма составила 643 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из-за ненадлежащей уборки снега и неблагоприятной погоды с 17 по 23 ноября минувшего года в Самаре произошло более 50 ДТП. Кроме того, в указанный период свыше 300 горожан обратились в медучреждения с травмами после падения на гололед.

В связи с этим руководитель МП «Благоустройство» Ольга Устинова получила представление прокурора. Также в отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. В итоге акты прокуратуры были рассмотрены и удовлетворены.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хиншейн направил прокурору Самарской области Сергею Берижицкому обращение с просьбой проверить ход расследования уголовного дела в отношении подрядчиков, которые работают по муниципальным контрактам с мэрией. В нем идет речь о предоставлении фиктивных документов об утилизации отходов при исполнении договоров и причинении бюджету ущерба в крупном размере.

По информации Александра Хинштейна, в уголовном деле фигурирует ООО «ПСК», которое стало крупным подрядчиком самарского МП «Благоустройство»: в мае 2018 года стороны заключили три муниципальных контракта на ремонт автодорог и проездов к дворам на 25,3 млн руб. Компания также аффилирована с ООО «Кедр-1», утверждает парламентарий.

Георгий Портнов