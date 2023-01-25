Самарская прокуратура проверит подрядчиков на коррупцию на торгах

Депутат Госдумы РФ Александр Хиншейн направил прокурору Самарской области Сергею Берижицкому обращение с просьбой проверить ход расследования уголовного дела в отношении подрядчиков, которые работают по муниципальным контрактам с мэрией. В нем идет речь о предоставлении фиктивных документов об утилизации отходов при исполнении договоров и причинении бюджету ущерба в крупном размере. Копию документа парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

По информации Александра Хинштейна, в уголовном деле фигурирует ООО «ПСК», которое стало крупным подрядчиком самарского МП «Благоустройство»: в мае 2018 года стороны заключили три муниципальных контракта на ремонт автодорог и проездов к дворам на 25,3 млн руб. Компания также аффилирована с ООО «Кедр-1», утверждает парламентарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также депутат отмечает, что компании неоднократно срывали обязательства по договорам, но так и не были включены в реестр недобросовестных поставщиков. С ними до сих пор заключаются муниципальные контракты.

Кроме того, у подрядчиков выявлен недостаток спецтехники для исполнения обязательств. Из-за задолженности по налогам она числится в залоге, сообщает депутат.

Несмотря на это, с 22 июня по 1 ноября 2022 года с одним из подрядчиков были заключены шесть государственных и муниципальных контрактов на общую сумму более 1,3 млн руб. Это сделано незаконно, и договоры должны быть расторгнуты, утверждает Александр Хинштейн.

В своем обращении на имя Сергея Берижицкого он просит рассмотреть возможность внесения ООО «ПСК» и ООО «Кедр-1» в РНП, проверить обстоятельства неуплаты налогов обеими компаниями и инициировать расторжение с ними указанных контрактов. Также парламентарий добивается проведения проверки в отношении должностных лиц регионального Минтранса и департамента городского хозяйства и экологии Самары на предмет соблюдения антикартельного законодательства.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Отходы утилизировали фиктивно».

Георгий Портнов