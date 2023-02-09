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Старые автобусы из Ярославля ждут в Рыбинске

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков намерен получить в город автобусы, которые не смогут работать в Ярославле после транспортной реформы. Об этом он рассказал в эфире рыбинского радио.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Господин Рудаков сообщил, что автобусный парк рыбинского «ПАТП-1» очень сильно изношен. Глава Рыбинска заявил, что договорился с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым о передаче в город автобусов из Ярославля. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с апреля-мая в областном центре будут работать автобусы не старше 1 года.

«У нас парк 70 автобусов. Степень износа колоссальная. Автобусы 2010, 2011 года или еще старше. Сейчас в Ярославле при замене автобусов постараемся забрать более новые, 2019 года. Там и лизинг почти весь выплачен уже. 2019 год – это почти новые машины. Об этом я говорил с Михаилом Яковлевичем, чтобы они не ушли на межмуниципальные маршруты, а чтобы остались в Рыбинске», — сказал Дмитрий Рудаков.

«ЛИАЗы» и «ПАЗы» в лизинг в Ярославле брали АО «ПАТП-1», которое принадлежит мэрии Ярославля, а также АО «Ярославское АТП», собственником которого выступает ярославское правительство. Оба предприятия едва не потеряли машины из-за просрочки лизинговых платежей. Теперь по версии господина Рудакова этот транспорт может начать работу на автобусных маршрутах Рыбинска.

Андрей Иванов

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