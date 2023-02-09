Жительницу Чебаркуля оштрафовали сразу на 120 тыс. рублей за дискредитацию армии

В Челябинской области суды стали суммировать наказания по нескольким эпизодам дискредитации ВС РФ в одном решении. Жительницу Чебаркуля оштрафовали сразу на 120 тыс. руб. за четыре видеозаписи, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте». Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе Чебаркульского городского суда.

Решение было принято еще в декабре 2022 года. Суд признал 32-летнюю горожанку виновной в совершении четырех эпизодов административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. По каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Видеозаписи, в которых полиция и суд обнаружили дискредитация, жительница Чебаркуля публиковала на своей странице «ВКонтакте» в марте-апреле 2022 года. В ноябре сотрудники МВД составили на нее административный протокол. Решение суда не было обжаловано и вступило в силу, сообщили в райсуде.

Правозащитник Павел Чиков считает, что чебаркульский судья запустил новый тренд – «штрафы оптом», хотя такой подход практикуется в арбитражных судах по административным правонарушениям в отношении предпринимателей. «Однако это очередное свидетельство тренда на упрощение судопроизводства по политически мотивированным делам. Среди них молниеносное следствие, суды, апелляции, оглашение только резолютивной части приговора и назначение штрафов мелким оптом», – написал Павел Чиков в своем telegram-канале.