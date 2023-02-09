Более 600 человек вышли на уборку снега в Краснодаре

9 февраля в 5 часов в Краснодаре на обработку противогололедными материалами тротуаров, подземных пешеходных переходов и остановок вышли более 600 человек и 34 единицы спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Специалисты следят за обстановкой на улицах в круглосуточном режиме. Ночью расчищали дороги 44 комбинированные машины, для обработки от наледи использовано более 370 тонн песко-соляной смеси. Работа продолжается»,— отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Территории около частных домов должны чистить их собственники, во дворах многоквартирных домов — управляющие компании. Ранее глава Краснодара Евгений Наумов поручил усилить контроль за расчисткой снега вокруг контейнерных площадок, чтобы мусороуборочная техника могла забрать твердые коммунальные отходы.

Татьяна Ручкина

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