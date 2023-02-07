Мэр Краснодара поручил усилить контроль за расчисткой снега вокруг контейнерных площадок

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил усилить контроль за расчисткой снега вокруг контейнерных площадок на придомовых территориях, чтобы мусороуборочная техника могла беспрепятственно подъехать и забрать твердые коммунальные отходы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Евгений Наумов отметил, что в прошлые годы возникала ситуация, когда спецтехника из-за скопления большого количества снега не могла подъехать к контейнерным площадкам. Из-за этого на них скапливался мусор.

Заниматься очисткой подъездных путей к контейнерам должны управляющие компании. Еще до наступления морозов им напомнили об обязанности ликвидировать наледь и принимать меры по уборке снега с придомовых и дворовых территорий. Если УК не выполняют обязательства, жители города могут сообщить об этом на горячую линию управления по жилищным вопросам (8 (861) 218-92-70), МКУ «Горжилхоза» (8 (861) 255-54-18, 8 (861) 253-45-56, 8 (861) 231-35-41, 8 (861) 231-09-40) и ЕДДС (050).

Татьяна Ручкина

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