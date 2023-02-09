Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении администрации Мотовилихинского района

Пермское УФАС России возбудило антимонопольное дело о нарушении закона «О защите конкуренции» в отношении администрации Мотовилихинского района Перми, не исполнившей предупреждение антимонопольного органа. Об этом рассказал начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов УФАС Марк Раев во время онлайн-брифинга. Господин Раев пояснил, что антимонопольное ведомство потребовало от районной администрации отозвать претензии к индивидуальному предпринимателю, касающиеся внешнего вида нестационарного торгового объекта (НТО). Рассмотрение дела назначено на 2 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предприниматель заключил договор на размещение объекта на территории ТСЖ «Солнечный» в 2017 году на неопределенный срок. В 2022 году районные власти потребовали от бизнесмена изменить внешний вид НТО в соответствии с новыми городскими правилами благоустройства. УФАС считает, что данные требования необоснованно препятствуют предпринимательской деятельности. По мнению антимонопольщиков, требования правил благоустройства могут применяться только при проектировании новых и обосновании размещения существующих НТО, но не распространяются на договорные отношения, возникшие ранее срока утверждения данных правил.

Администрация Мотовилихинского района не согласна с предупреждением УФАС и оспаривает его в Арбитражном суде Пермского края. Судебное заседание назначено на 7 марта.