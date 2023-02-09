Суд запретил распространять видеообращения экс-схиигумена Сергия

Верхнепышминский районный суд Свердловской области признал запрещенными видео, опубликованные на Youtube-канале Всеволода Могучева, на котором выкладывались обращения и проповеди экс-схиигумена Сергия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Видеоролики теперь запрещено распространять на территории РФ. Сейчас ролики с Youtube-канала удалены, а сам канал заблокирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, в конце января Бабушкинский районный суд Москвы признал экс-схиигумена Сергия и Всеволода Могучева виновными по делу о возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Опальному экс-священнику с учетом прежнего приговора за самоуправство назначили семь лет колонии, а его подельнику — пять.

Следствие считает, что конце 2019 года осужденные организовали преступную группу, деятельность которой носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни «к иудеям, католикам и мусульманам». ОПГ, по версии следствия, снимала видеоролики с проповедями экс-схиигумена и выкладывала их в интернет до 2020 года. Всего в деле фигурирует шесть эпизодов.

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