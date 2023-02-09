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Из СИЗО освободили челябинского анархиста, осужденного за баннер на заборе ФСБ

В Челябинске из следственного изолятора выпустили Дмитрия Цибуковского, осужденного за хулиганство по политическим мотивам из-за баннера, повешенного на заборе здания регионального УФСБ. Такое решение 7 февраля принял Челябинский областной суд по представлению начальника СИЗО, сообщает правозащитник Павел Чиков в своем telegram-канале.

Дмитрия Цибуковского освободили по причине окончания назначенного судом срока наказания. В начале декабря 2022 года по тем же основаниям из СИЗО выпустили второго фигуранта уголовного дела – Анастасию Сафонову.

Челябинские анархисты находятся под следствием и судом уже пять лет. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело по событиям 2018 года несколько раз возбуждали и прекращали. По версии следствия, в феврале 2018 года соучастники закрепили на заборе здания УФСБ Челябинской области баннер с надписью: «ФСБ — главный террорист», затем подожгли файер и бросили на территорию ведомства. Обвинение посчитало, что они нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической позиции, а файер применили как оружие. Кроме того, фигурантам вменили вандализм за рисунок и надпись против пенсионной реформы: «Наша бедность — их прибыль» на трансформаторной будке.

В 2020 году активистов заключили под стражу, но спустя несколько месяцев перевели под домашний арест, а еще позже, в ноябре того же года, отпустили на свободу с запретом определенных действий. Суд первой инстанции признал супругов виновными и приговорил Дмитрия Цибуковского к двум с половиной, а Анастасию Сафонову — к двум годам колонии общего режима. В ноябре 2021 года апелляция отменила приговор и направила материалы на новое рассмотрение. В сентябре 2022 года Центральный районный суд Челябинска снова признал фигурантов виновными и приговорил Цибуковского к двум годам колонии, а Анастасию Сафонову — к году и девяти месяцам. Активисты снова обжаловали приговор. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции не завершено, очередное заседание состоится 10 февраля.

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