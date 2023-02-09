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обновлено 08:12

В Удмуртии с экс-полицейского взыскали полученную взятку за передачу данных умерших в ритуальную компанию

В Удмуртии суд взыскал с бывшего сотрудника полиции в доход России полученную взятку в размере 26,5 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, сделка была признана ничтожной.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, ранее мужчину признали виновным в получении незаконного вознаграждения (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Работая сотрудником полиции, он передавал данные умерших граждан и их родственников в ритуальную компанию за вознаграждение.

Суд требования удовлетворил и взыскал с виновного незаконно полученные средства.

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