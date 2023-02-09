Avito оценило годовой рост стоимости аренды квартир в 25%

Средняя стоимость месячной аренды квартиры в России в январе 2023 года выросла на 25% к аналогичному периоду 2022-го, сообщил сервис для размещения объявлений «Avito Недвижимость». Цена не изменилась относительно декабря. Результаты исследования приводит ТАСС.

Сильнее всего подорожала аренда трехкомнатных квартир — на 33,3%, до 40 тыс. руб. Цена проживания в двухкомнатной квартире увеличилась на 31,8%, до 29 тыс. руб., в однокомнатной — на 17,6%, до 20 тыс. руб. Стоимость аренды студий и квартир с четырьмя и более комнатами не изменилась.

Где больше всего подорожала аренда:

Ростов-на-Дону — 23,5%,

Воронеж — 21,4%,

Омск — 20%.

В Москве и Санкт-Петербурге аренда квартир снизилась на 21,4% и 10% соответственно. В столице однокомнатные квартиры стали дешевле на 7,2%, двухкомнатные — на 15,4%, трехкомнатные — на 36,9%.

По данным исследования «ЦИАН.Аналитики», в январе средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России составила 21,4 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 31 тыс. руб. За месяц значения сократились на 0,1% и 0,8% соответственно.

О причинах снижения стоимости аренды в Москве — в материале «Ъ» «Москва открыла сдачный сезон».

Леонид Уварчев