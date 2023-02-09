Жители Челябинской области реструктурировали кредиты на 7 млрд рублей

В 2022 году банки реструктурировали жителям Челябинской области, включая индивидуальных предпринимателей, 21 тыс. кредитов на общую сумму 7 млрд руб. Из них по 2 тыс. займов на 1 млрд руб. изменили условия в рамках кредитных каникул, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Большинство кредитов – 19 тыс. на 6 млрд руб. реструктурировали по собственным программам банков. Чаще всего южнуральцы обращались за изменениями условий по договорам потребительского кредитования, на втором месте – ипотека, на третьем – автокредиты. По словам заместителя управляющего Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Натальи Кузьминой, клиенты кредитных организаций в обращениях указывали именно отсрочку платежей, также заявления касались снижения размера процентных ставок или размера ежемесячных платежей.