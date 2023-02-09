На СМЗ запустят новое производство

На Соликамском магниевом заводе (АО «СМЗ») началось строительство нового производства плава низших хлоридов титана. Как сообщает портал «Непермь» со ссылкой на пресс-релиз АО «Атомредметзолото» (горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом»), новый участок планируется запустить в эксплуатацию в IV квартале 2023 года на площадях опытного цеха №3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Генеральный директор СМЗ Руслан Димухамедов уточнил, что на новом производственном участке будут установлены две промышленные печи и необходимые коммуникации. Предполагается круглосуточная работа производства, будут созданы новые рабочие места. «Появление собственного промышленного производства НХТ для завода — это экономия средств за счет отказа от внешних поставок, а также снижение складских запасов. Но главное для нас — возможность увеличения производства чистого магния марки Мg-95 в два-три раза»,— отметил господин Димухамедов.

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства более 89% акций СМЗ, которым владели Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Контрольный пакет был передан в собственность Росимущества, 26 января его передали госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ. Сейчас прокурор Пермского края в интересах Росимущества добивается в суде изъятия акций СМЗ у более чем 2 тыс. миноритарных акционеров завода.