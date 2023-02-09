«Амкар-Пермь» проиграл первый контрольный матч

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» провел первую контрольную встречу в рамках подготовки к продолжению весенней части чемпионата Второй лиги. Соперником пермского клуба стал ФК «Урал-2». Матч состоялся в Екатеринбурге. Он завершился победой хозяев поля со счетом 2:0 (1:0).

Следующие контрольные матчи «Амкара» пройдут в манеже «Пермь Великая». В субботу, 11 февраля, в гости приедет «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила, а 14 февраля соперником станет «Ильпар» из пос. Ильинского.

Напомним, что игроки пермской команды собрались вместе на этой неделе и на данном этапе только начальный этап подготовки к главным матчам второго этапа чемпионата Второй лиги.