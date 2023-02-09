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Открытое горение ликвидировано на месте взрыва бытового газа в Новосибирске

В МЧС РФ сообщили о ликвидации открытого горения на месте взрыва бытового газа в пятиэтажке в Новосибирске. Ведется разбор завалов, на месте работает тяжелая техника. Также идет проливка локальных очагов горения под завалами. Для оперативного контроля за ситуацией задействована беспилотная авиационная система с тепловизором.

Фото: Константин Воронов

Фото: Константин Воронов

На данный момент известно о двух погибших и семи пострадавших. По предварительным данным из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пожарные и спасатели при помощи трехколенных лестниц и высотной техники эвакуируют оставшихся людей, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. Продолжается поиск возможных пострадавших.

МЧС организована «горячая линия» на которую принимаются звонки, связанные с происшествием. Родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение.

Сообщение о взрыве бытового газа в доме на улице Линейная поступило в экстренные службы в 07:43 по местному времени (03:43 мск). По данным СКР, произошло частичное обрушение двух подъездов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Новосибирске с масштабными разрушениями – не первый такой случай в России за последнее время. 19 ноября 2022 года в поселке Тымовское в Сахалинской области газ взорвался в пятиэтажке, что привело к обрушению подъезда и гибели десяти человек. 3 декабря утечка газа стала причиной взрыва в многоэтажном доме в городе Камызяк (Астраханская область), пострадал один человек. На следующий день взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). В этом ЧП погибло девять человек.

Оксана Павлова, Валерий Лавский

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