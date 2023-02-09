Причиной пожара на заводе по производству БПЛА для Украины в Латвии стала техническая неисправность

Следствие считает, что пожар на заводе компании Edge Autonomy, который производил беспилотники, в Латвии произошел из-за технической неисправности. Расследование продолжается. Об этом сообщили в полиции Латвии.

«Имеющаяся на данный момент информация не указывает на то, что имел место умышленный поджог. Однако точнее можно будет сказать после экспертизы. В ходе расследования будут оценены все версии возникновения пожара. Будет также учтено, что компания оказывала поддержку Украине и ее армии»,— сказала представитель полиции Элина Приедите в эфире Латвийского радио (цитата по «РИА Новости»).

7 февраля в латвийском городе Марупе загорелся завод по производству БПЛА, принадлежащий компании Edge Autonomy. Работники завода сообщали СМИ, что пожар начался после взрыва. Возгорание удалось потушить днем 8 февраля.

Edge Autonomy основана в Латвии в 2009 году. По данным агентства LETA, Edge Autonomy производит беспилотники и видеокамеры для военных и гражданских целей, продукция продается более чем в 50 странах мира. По информации агентства LSM, компания поставляет военные дроны в том числе и на Украину.

Олеся Павленко