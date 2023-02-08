Прокуратура целится в штрафы

Комитет Саратовской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению одобрил инициативу прокурора региона Сергея Филипенко штрафовать чиновников за нарушения при заключении договоров на целевое обучение студентов. В прокуратуре отмечают, что ни в одном районе не проводятся конкурсы на отбор будущих абитуриентов, в результате чего менее 5% выпускников возвращаются на работу в районы. Депутаты считают, что предлагаемые поправки должны быть приняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутаты Саратовской областной думы на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению согласились с предложением прокурора региона Сергея Филипенко штрафовать чиновников за нарушения при заключении договоров на целевое обучение студентов. Об этом сообщили в региональном законодательном ­собрании.

В надзорном ведомстве отметили, что по результатам проверки выяснилось: в 2021 году в вузах региона завершили обучение 35 студентов, заключивших с органами местного самоуправления договоры о целевом обучении. В районные администрации должны были вернуться специалисты в области управления, но в рамках взаимодействия с образовательными учреждениями выяснилось, что общее количество трудоустроенных целевиков менее 5% от их общего числа.

В прокуратуре считают, что одна из причин низкой эффективности механизма целевого обучения — нарушения, допускаемые должностными лицами при отборе абитуриентов и заключении с ними договоров о целевом обучении.

В частности, по данным прокуратуры, ни в одном из районов области не проводились конкурсные процедуры по отбору будущих целевиков, не соблюдались требования о сроках заключения договоров о целевом ­обучении.

При этом никакая ответственность за подобные нарушения не предусмотрена, и областная прокуратура предлагает штрафовать ответственных должностных лиц за это на 50 тыс. руб.

«Введение данной нормы будет способствовать более эффективному исполнению законодательства о целевом обучении и предупреждению нарушений в данной сфере»,— отмечают в надзорном органе.

В облдуме пояснили, что закон в целом одобрен, но работа над ним еще продолжится.

Саратовские региональные власти уже почти месяц пытаются урегулировать механизм целевого обучения, так как проверки показывают, что подавляющая часть выпускников вузов не возвращается работать в муниципалитеты. В январе губернатор Роман Бусаргин предложил создать открытую единую базу целевого обучения, исходя из потребностей районов в кадрах, разработать возможность для выпускников выбрать организацию на территории области, где они смогут отработать по специальности установленный период. Договоры на целевое обучение, по предложению главы региона, должны заключать не учреждения, а профильные министерства. Пока предложения главы региона были озвучены его пресс-службой и как законопроект не оформлены. До этого он попросил ректора Саратовской государственной юридической академии помочь в формировании единого нормативно-правового документа для целевого ­направления.

В прошлом году заместитель министра образования региона Людмила Григорьева сообщила, что по целевым направлениям в области обучаются 3641 человек, в 2022 году были выпущены 657 человек. Квоту приема на целевое обучение ежегодно устанавливает правительство РФ. В среднем она составляет 10% от общего числа бюджетных мест на определенные направления подготовки, обучение оплачивается за счет средств федерального бюджета. Всего в прошлом году региону была выделена квота в 1,6 тыс. целевых бюджетных мест.

В СГУ им. Н.Г.Чернышевского «Ъ» сообщили, что в в 2023–2024 годах для обучающихся по целевому договору выделено 454 места по всем формам обучения (17% от общего объема контрольных цифр приема). В Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) им. ГагаринаЮ.А. в 2022 году в рамках целевой квоты было выделено 254 места (14,7%). Больше всего целевиков в процентном соотношении к общему числу абитуриентов в Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ) им. В.И.Разумовского — 580 человек, или 68% относительно общего количества бюджетных мест. В вузе отметили, что отдел практики и содействия трудо­устройству отслеживает, куда идут работать выпускники, но никаких санкций к ним нет.

В техническом университете отметили, что на постоянной основе взаимодействуют с кадровыми службами организаций — заказчиками по договорам о целевом обучении. «СГТУ доводит до заказчиков по договорам о целевом обучении сведения об успеваемости обучающихся, сведения о прохождении практической подготовки и всех видов практик, сведения о получении дополнительного образования обучающимися»,— пояснили в вузе.

Депутат Саратовской областной думы Сергей Гладков («Единая Россия») считает, что предлагаемые поправки должны быть приняты. «Если должностные лица не исполняют требования законодательства, должно быть наказание. Введение нормы устраняет пробел, позволяющий избегать ответственности. На законопроект поступило положительное заключение»,— отметил господин Гладков.

Сергей Петунин