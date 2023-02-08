Глава структурирует кадры

Глава Саратова Лада Мокроусова направила на рассмотрение городской думы проект решения об изменении структуры администрации областного центра. Об этом она написала в своем официальном Telegram-канале. Госпожа Мокроусова заявила, что намерена оптимизировать процессы в мэрии и перераспределить полномочия. Депутаты сомневаются, что предлагаемые поправки сделают работу мэрии более эффективной, но считают, что глава города выстраивает удобную для себя структуру администрации, и готовы одобрить изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лада Мокроусова обещает сэкономить за счет оптимизации мэрии

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области Лада Мокроусова обещает сэкономить за счет оптимизации мэрии

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Глава Саратова Лада Мокроусова объявила о намерении изменить структуры администрации города. В своем официальном Telegram-канале она написала, что внесла в городскую думу соответствующий проект решения. «Структуру городской администрации можно сравнить с развивающимся механизмом, который постоянно находится в движении, требующим обновления для максимально эффективной работы. Поэтому мною было принято решение оптимизировать процессы и перераспределить полномочия»,— написала она.

Госпожа Мокроусова предлагает исключить из структуры администрации должность первого заместителя (сейчас эту должность в статусе исполняющего обязанности занимает Максим Сиденко). Также по ее предложению должны быть устранены должности председателей трех комитетов: по жилищно-коммунальному хозяйству (Максим Сиденко), по строительству и инженерной защите (Елена Маслова), по экономике (Олег Савенков). Их полномочия, по словам главы Саратова, будут возложены на профильных замов. Сейчас в структуре администрации города кроме первого заместителя работают заместитель по экономике Алексей Никитин, по социальной сфере — Александр Пажитнев, по взаимодействию с органами государственной власти — Максим Леонов.

«Обозначенные преобразования затронут руководящий состав и принесут экономию в бюджет города. Надеюсь, что депутаты поддержат проект данного решения, и в ближайшее время администрация города заработает в новом формате»,— пояснила Лада Мокроусова.

Структура администрации Саратова периодически претерпевает изменения. В ноябре 2021 года по инициативе бывшего главы города Михаила Исаева заместитель главы города по архитектуре и градостроительству был выведен из подчинения первого замглавы города и стал подчиняться напрямую главе города. Управление муниципального контроля, управление по труду и социальному развитию, управление по культуре, управление по физкультуре и спорту изменили статус и стали комитетами, а комитет по общественным отношениям, анализу и информации станет комитетом по общественным отношениям и туризму.

До этого в 2017 году Михаил Исаев сократил количество заместителей главы администрации города с семи до шести (сейчас осталось только четыре), появилось управление по стратегическому планированию и инвестициям. Тогда городские власти также объясняли необходимость поправок экономией бюджетных средств.

Проект постановления главы города вчера же был вынесен на обсуждение постоянной комиссии по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности и защите прав населения. Глава аппарата администрации Саратова Екатерина Максимова отметила, что никто из действующих чиновников уволен не будет и они будут переведены на другие должности. Вопрос о том, сколько средств будет сэкономлено за счет изменений, госпожа Максимова не сказала.

Предложение было принято за основу, окончательное решение будет принято на заседании городской думы, которое запланировано на ближайшее заседание, дата которого пока не ­назначена.

Депутат городской думы Виктор Марков (беспартийный) отмечает, что прямой зависимости структуры администрации от ее эффективности нет, поэтому депутаты не возражали против предлагаемых Ладой Мокроусовой изменений. «У нас то наблюдается засилье заместителей, то борьба с ними. Сейчас ликвидируется дублирование функций председателей комитетов и профильных заместителей. Что касается первого заместителя, то он был у нас не всегда. Остается непонятным, кто будет исполнять обязанности на случай отсутствия главы, но сказали, что это будет решаться в каждом конкретном случае. Но если главе такая структура более удобна, пусть так и будет»,— отметил господин Марков.

Депутат Сергей Литяк (ЛДПР) также не уверен, что предлагаемые Ладой Мокроусовой поправки изменят работу мэрии. «Администрация это объясняет тем, что у первого заместителя была слишком высокая нагрузка и теперь ее перераспределят. В любом случае, с инициативой вышла глава города, ей выстраивать команду так, как она считает нужным. Будет ли это эффективно, покажет только время»,— отмечает господин Литяк.

Сергей Петунин