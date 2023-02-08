Уборку снега в Краснодаре ночью продолжат 40 спецмашин

Уборку снега с улиц Краснодара и обработку дорог от наледи в ночь на 9 февраля продолжат 40 единиц комбинированных машин. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ночью продолжится расчистка основных улиц и магистралей, а также второстепенных дорог.

«Тротуары, остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы также продолжат чистить и обрабатывать противогололедными материалами», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью в Краснодаре для обработки улиц использовали 507 тонн пескосоляной смеси. Жителям Краснодара рекомендовали использовать общественный транспорт вместо личного, чтобы обеспечить беспрепятственную работу спецтехники.

Анастасия Донскова

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