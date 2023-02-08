За ночь в Краснодаре для обработки дорог использовали 507 тонн пескосоли

За ночь в Краснодаре для обработки дорог от наледи использовали 507 тонн противогололедных материалов. Дороги расчищали более 40 комбинированных машин, сообщает пресс-служба администрации города.

Замглавы города Владимир Архипов отметил, что в первую очередь обрабатывались магистрали и мосты города. 8 февраля планируют начать расчистку дорог второй очереди. Отдельное внимание уделят маршрутам, по которым передвигаются школьные автобусы и общественный транспорт.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара просят водителей 8 февраля пересесть с личного на общественный транспорт. Это позволит спецтехнике провести качественную расчистку и обработку городских дорог от наледи и снежных заносов.

На тротуарах, подземных пешеходных переходах и остановках последствия снегопада продолжили устранять 604 человека и 34 единицы техники. Уборка снега длилась всю ночь. При этом в мэрии напомнили, что расчищать территорию во дворах многоквартирных домов должны управляющие компании.

Татьяна Ручкина

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