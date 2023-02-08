Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тамбовский район Тамбовщины возглавил выходец из полиции Константин Пудовкин

8 февраля в соответствии с решением Тамбовского районного совета народных депутатов Тамбовской области в должность главы пригородного района вступил бывший полицейский Константин Пудовкин. Одним из первых его поздравил глава региона Максим Егоров.

«Сегодня муниципалитет находится в процессе динамичного развития и, я уверен, что вновь избранный глава - своей работой добавит положительный импульс для дальнейшего движения вперед»,- заявил Максим Егоров.

Константин Пудовкин родился 22 марта 1975 года в Тамбове. В 1992 году поступил в Омский юридический институт МВД России. В 1996 году окончил вуз по специальности «юриспруденция» и поступил на службу оперуполномоченным в управление уголовного розыска УВД по Тамбовской области. В 2015 году с должности начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тамбовской области был назначен на должность начальника отдела полиции №2 УМВД по городу Тамбову, где проработал до ноября 2022 года. 29 ноября прошлого года был назначен на должность первого заместителя главы администрации Тамбовского района Тамбовской области.

Андрей Цветков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...