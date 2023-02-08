Тамбовский район Тамбовщины возглавил выходец из полиции Константин Пудовкин

8 февраля в соответствии с решением Тамбовского районного совета народных депутатов Тамбовской области в должность главы пригородного района вступил бывший полицейский Константин Пудовкин. Одним из первых его поздравил глава региона Максим Егоров.

«Сегодня муниципалитет находится в процессе динамичного развития и, я уверен, что вновь избранный глава - своей работой добавит положительный импульс для дальнейшего движения вперед»,- заявил Максим Егоров.

Константин Пудовкин родился 22 марта 1975 года в Тамбове. В 1992 году поступил в Омский юридический институт МВД России. В 1996 году окончил вуз по специальности «юриспруденция» и поступил на службу оперуполномоченным в управление уголовного розыска УВД по Тамбовской области. В 2015 году с должности начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тамбовской области был назначен на должность начальника отдела полиции №2 УМВД по городу Тамбову, где проработал до ноября 2022 года. 29 ноября прошлого года был назначен на должность первого заместителя главы администрации Тамбовского района Тамбовской области.

Андрей Цветков