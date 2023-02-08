Представитель Иран в ОПЕК спрогнозировал рост цен на нефть до $100

Мировые цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель во второй половине 2023 года на фоне восстановления спроса в Китае и ограничения поставок. Об этом заявил представитель Ирана в ОПЕК Афшин Джаван. Ранее восстановление спроса на нефть в Китае отметило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Общаясь с журналистами в кулуарах India Energy Week, господин Джаван также заявил, что решение сократить добычу нефти, принятое ОПЕК в декабре, было правильным. «Я думаю, что ОПЕК движется в правильном направлении»,— заявил представитель Ирана в ОПЕК (цитата по Reuters).

В конце 2022 года ОПЕК+ решила сократить свою добычу на 2 млн баррелей в сутки, что составляет около 2% мирового спроса, с ноября до конца 2023 года, напоминает Reuters. 5 февраля исполнительный директор МЭА Фатих Бирол заявил, что производителям нефти, возможно, придется пересмотреть свою политику в области добычи после восстановления спроса в Китае. «Мы ожидаем, что примерно половина роста мирового спроса на нефть в этом году будет приходиться на Китай»,— сказал господин Бирол Reuters в кулуарах конференции India Energy Week.

Согласно январскому прогнозу МЭА, ожидается увеличение спроса на нефть при сокращении ее поставок из России. Сегодня, 8 февраля, нефть марки Brent торговалась за $84,72.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нефть пребывает во временном избытке».

Мария Федотова