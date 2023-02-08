Жителя Севастополя приговорили к восьми годам колонии за убийство в баре

Жителя Севастополя приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство знакомого в баре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

В суде было установлено, что вечером 23 сентября прошлого года мужчины отдыхали в баре, находящемся на проспекте Генерала Острякова. Между ними произошла словесная ссора, в результате которой 44-летний злоумышленник ударил оппонента ножом в шею. Потерпевший скончался от полученной травмы.

Орудие убийства нападавший выбросил. Нож нашли сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра места преступления. Суд счел вину фигуранта дела полностью доказанной.

Анастасия Донскова

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