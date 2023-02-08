Переселенцам из Херсона могут выделить 18 млн рублей на жилье в Нижегородской области

Вынужденным переселенцам из Херсона предлагается выделить более 18 млн руб. на покупку жилья в Нижегородской области. Об этом говорится в проекте поправок в региональный бюджет, опубликованном на сайте законодательного собрания области.

На жилищный сертификат и единовременную выплату могут претендовать переселенцы, которые экстренно покинули место жительства в массовом порядке.

Также в этот проект поправок вошли и другие статьи расходов. В частности, 2,3 млрд руб. планируется направить на увеличение дорожного фонда, еще 1,5 млрд руб. — на закупку лекарств для льготников.

После принятия поправок доходы областной казны уменьшатся на 240 млн руб., до 253,8 млрд руб. Расходная часть увеличится на 16,4 млрд руб., до 287,2 млрд руб. Дефицит, таким образом, составит 33,4 млрд руб.

Елена Ковалева