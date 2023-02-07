На увеличение дорожного фонда Нижегородской области намерены направить еще 2,3 млрд рублей

Нижегородский губернатор Глеб Никитин внес в заксобрание проект поправок в бюджет региона на 2023 год. В частности, 2,3 млрд руб. планируется направить на увеличение дорожного фонда, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Еще 1,5 млрд руб. рассчитывают выделить на закупку лекарств для льготников. Дополнительные средства намерены направить на софинансирование расходов на высокотехнологичную медпомощь (61 млн руб.) и покупку дома на улице Центральной,24 в Тоншаеве в государственную собственность, чтобы устроить в нем детскую поликлинику (6 млн руб.).

После принятия поправок законодательным собранием доходы и расходы бюджета региона составят 253,8 млрд руб. и 287,2 млрд руб. соответственно. Дефицит увеличится до 33,4 млрд руб.

Елена Ковалева