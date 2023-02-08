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Жителю Армавира объявлено предостережение в связи с его намерением сотрудничать со спецслужбами США

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю выявило противоправную деятельность жителя Армавира, который намеревался оказать содействие спецслужбам США в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что мужчина в одной из социальных сетей вел переписку с гражданином США. Иностранец заказывал жителю Армавира съемку постановочных видеороликов, которые должны были дискредитировать работу органов правопорядка при проведении несанкционированных протестных акций. Видеоматериал предполагалось переправить в посольство США с целью использования против безопасности России.

Жителю Армавира объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Анна Перова, Краснодар

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