Украинский омбудсмен решил выйти из Европейского института омбудсмена

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ответ на действия австрийского правозащитника Йозефа Зигеле объявил о решении выйти из Европейского института омбудсмена (ЕИО). По данным СМИ, на которые ссылается господин Лубинец в своем Telegram-канале, господин Зигеле вывез из Австрии к родителям в Россию двух украинских детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Лубинец

Фото: Vasilisa Stepanenko / AP Дмитрий Лубинец

Фото: Vasilisa Stepanenko / AP

9 января российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что из Австрии на родину были возвращены вывезенные из ЛНР в начале марта 2022 года двое детей. Помочь вернуть детей попросили их родители, сообщает госпожа Москалькова.

«Во взаимодействии с МИДом, посольством России в Австрии, коллегой в ЛНР Викторией Сердюковой, правозащитником Европейского института омбудсмена и в результате долгих непростых переговоров удалось организовать возвращение детей на родину»,— написала российский омбудсмен в своем Telegram-канале.

Господин Лубинец заявил, что происшедшее «является нарушением ст. 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны». В ЕИО на просьбу провести внутреннее расследование и применить санкции к Йозефу Зигеле не отреагировали, сообщает Дмитрий Лубинец. Поступок господина Зигеле противоречит цели основания института и свидетельствует о его предвзятости, подчеркнул господин Лубинец, направив срочное письмо членам ЕИО о выходе из этого объединения.

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Мария Федотова