ВТБ в Самарской области на треть увеличил выдачи автокредитов

В январе 2023 года в Самарской области продажи автокредитов ВТБ достигли 100 млн руб., что на треть выше результата аналогичного периода 2022 года, сообщили в пресс-службе банка.

За отчетный период совершено 110 сделок, что в полтора раза превысило показатель декабря 2022 года. Как отметили в кредитной организации, драйвером роста послужило возобновление льготной программы и ее расширение на новые категории заемщиков.

Ранее сообщалось, что Lada остается самой популярной маркой при выдаче автомобильных кредитов. Ее доля в общем числе займов составляет 40%. В Самарской области на долю Lada приходится половина от всех автокредитов в банке ВТБ.

Евгений Чернов