Lada остается самой популярной маркой при выдаче автокредитов

Lada остается самой популярной маркой при выдаче автомобильных кредитов. Ее доля в общем числе займов составляет 40%, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

По данным кредитной организации, в январе продажи автокредитов в России на 6% превысили результат декабря 2022 года. Эксперты банка прогнозируют, что активность российских заемщиков продолжит расти.

Средний чек одного автокредита достиг около 1,2 млн руб., за год снизившись на 18%. В ПФО по общему числу автомобильных займов лидирует Татарстан. В январе ВТБ там оформил автокредитов на общую сумму в 335 млн руб.

В декабре 2022 года на долю Lada приходилось 60% кредитных сделок.

Андрей Сазонов