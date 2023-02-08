Реконструкцию парка в селе Виноградном начнут весной 2023 года

Реконструкция парка в селе Виноградном в районе Анапы начнется весной текущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

В парке предусмотрено создание амфитеатра, детской площадки и беговой дорожки. Работы выполнят в несколько этапов. Реконструкция начнется с благоустройства территории, после которого в парке установят архитектурные формы. На завершающем этапе, который запланирован на осень текущего года, в парке высадят 2 тыс. деревьев и кустарников.

«Надо сделать отдых в парке максимально безопасным, предусмотреть освещение и систему видеонаблюдения, заведенную в аппаратно-программный комплекс "Купол". Также необходимо продумать систему автоматического полива, уход за зелеными насаждениями должен быть качественным»,— отметил глава Анапы Василий Швец.

В планы реконструкции парка в селе Виноградном включили демонтаж ограды, которая сейчас находится в ветхом состоянии. Работы по поручению главы курорта должны начаться не позднее апреля и завершиться осенью 2023 года.

Анастасия Донскова

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