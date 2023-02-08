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Стратегия развития строительной отрасли Орловщины не предусматривает увеличения объемов ввода жилья

Губернатор Андрей Клычков утвердил стратегию и показатели развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области на период до 2030 года (с прогнозом до 2035 года). Согласно документу, объемы ввода жилья в регионе через десять лет в лучшем случае останутся на уровне прошлого года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в стратегии указано, что за 2022 год на территории Орловщины было введено в эксплуатацию 373,3 тыс. кв. м жилья. Из них 184 тыс. кв. м - в многоквартирных домах и 189,3 тыс. кв. м - в индивидуальных строениях. В сравнении с 2021 годом рост ввода жилья составил 21 % (тогда было введено 308,3 тыс. кв. м жилья). Власти ожидают, что в 2024 году в регионе будет сдано уже 322 тыс. кв. м, а в 2030-м – «по рисковому сценарию» - 330 тыс. кв. м и так называемому базовому - 360 тыс. кв. м. Прогноз на 2035 год более оптимистичен: по худшему сценарию - 350 тыс. кв. м, а по лучшему - 375 тыс. кв. м.

При этом в документе отмечается, что за период 2019–2025 годов в Орловской области необходимо переселить 3,2 тыс. человек из 46 тыс. кв. м аварийного жилья. За период с 2008 по 2021 годы по программам переселения власти смогли расселить более 80 тыс. кв. м ветхого жилья. Среди вызовов отрасли чиновники указывают на высокий темп прироста аварийного жилфонда, который превышает темп расселения.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2022 года на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений (имеющих право на соцвыплаты) в регионе состоят 7,3 тыс. семей. Власти признают, что «срок ожидания в очереди на улучшение жилищных условий составляет в среднем 25 лет». А на «ускорение» мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству объектов коммунальной инфраструктуры до 2030 года необходимо направить 600 млн руб.

Андрей Цветков

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