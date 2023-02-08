В трех городах Челябинской области продлили режим НМУ

Действующее в Челябинске, Магнитогорске и Коркино предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени продлено до 7 часов 9 февраля. Предприятия этих городов проводят дополнительные мероприятия по снижению выбросов, сообщают в министерстве экологии региона.

В Челябинске сократили деятельность «Мечел-Кокс», ЗАО «Минплита» и завод «Техно». Челябинский цинковый завод оставил в работе три из пяти печей обжигового цеха и на 32% уменьшил производительность вельц-цеха. ЧМК сократил деятельность в доменном, кислородно-конвертерных цехах, «Фортум» дополнительно вывел из работы два газовых блока.

Магнитогорский металлургический комбинат снизил объемы производства согласно требованиям НМУ второй степени. В частности, ММК на 33% сократил производство конвертерной стали, на 21% — кокса, на 12% — чугуна.