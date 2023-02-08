Штраф за нарушение тишины могут увеличить вдвое в Нижегородской области

Минимум в два раза предлагают увеличить штраф за нарушение закона о тишине депутаты законодательного собрания Нижегородской области. По их мнению, это поможет эффективнее бороться с «разливайками» — нелегальными рюмочными, которые «зачастую являются нарушителями общественного порядка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сейчас штраф за нарушение тишины составляет до 2 тыс. руб. для физлиц и до 20 тыс. руб. для юрлиц.

Также изменения нужно внести и в федеральное законодательство, считают депутаты. По их словам, необходимо расширить полномочия регионов, чтобы они могли самостоятельно ограничивать время, условия и места розничной продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах и рядом с ними.

«Комитет Совета Федерации поддержал идею возвращения субъектам РФ полномочий по регулированию работы подобных заведений. Но пока федералы раскачиваются, люди продолжают мучиться. Вопросов много, но решения будут найдены. "Разливайкам" осталось недолго»,— сказал председатель областного заксобрания Евгений Люлин.

Депутаты обсудят варианты решения проблемы нелегальных рюмочных на заседаниях профильных комитетов и на февральском заседании заксобрания.

Подробнее о попытках властей бороться с «разливайками» — в материале «Ъ-Приволжье» «Миллионы на дне стакана».

Елена Ковалева